إصابة 7 بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة في حادثين بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، وقوع حادثين منفصلين داخل مركزي الطود شرق الأقصر، والقرنة جنوب غرب المحافظة، حيث نتج عنهما إصابة 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، بكدمات وكسور متفرقة، فضلاً عن إصابة آخرين باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل جميع المُصابين إلى مستشفى أرمنت التخصصي، غرب محافظة الأقصر، كما تم إخطار الأجهزة الأمنية.

إصابة ثلاثة أشخاص في انقلاب «توكتوك»

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يُفيد بوقوع حادث بمركز الطود عبارة عن انقلاب مركبة «توكتوك»، بجوار منطقة «الملاح»، التابعة لقرية «العديسات بحري»، بدائرة مركز الطود، نتج عنه وقوع إصابات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بواسطة مرفق إسعاف الأقصر، تحت قيادة الدكتور خالد يوسف، وإشراف الدكتور معمر حافظ، مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف.

وتبين إصابة 3 أشخاض، تم نقلهم إلى مستشفى أرمنت التخصصي، وهم «حنان أ. خ.»، 22 سنة، مصابة باشتباه كسر في الركبة اليسرى، و«مروة م. ح.»، 24 سنة، مُصابة بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، و«هويدا أ. م.»، 26 سنة، مُصابة بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم.

إصابة 4 بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب «موتوسيكل»

وشهدت منطقة القرنة، غرب محافظة الأقصر، وقوع حادث آخر عبارة عن انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، بجوار الكوبري العلوي، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم إخطار رئيس مباحث مركز شرطة القرنة بالواقعة.

وجاءت أسماء وحالات المُصابين عقب إيداعهم مستشفى أرمنت التخصصي للعلاج، كالآتي: «إبراهيم أ. م.»، 34 سنة، مُصاباً بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وأطفاله الثلاثة «عبد الرحمن»، 5 سنوات، مٌصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«سيف»، 7 سنوات، مُصاباً بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، و«كريم»، 12 سنة، مُصاباً بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم مع سحجات.