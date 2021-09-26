إصابة مزارع بصعق كهربائي أثناء ري الأرض جنوب الأقصر

تسبب ماس كهربائي، في صعق عامل زراعي وإصابته، أثناء عمله في الأرض الزراعية، اليوم الأحد، بالنجوع بحري «حمرة دوم» التابعة لمركز إسنا جنوب غرب محافظة الأقصر، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى أرمنت التخصصي «مستشفى حورس» غرب محافظة الأقصر لتلقي العلاج اللازم، كما تم إبلاغ مركز شرطة إسنا برئاسة الرائد أحمد حسين بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخص بصعق كهربائي

وورد بلاغ لمركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يفيد بإصابة شخص بصعق كهربائي نتيجة ماس كهربائي أثناء عمله في الأرض الزراعية وقيامه بري الأرض الزراعية التي يملكها، نتيجة وجود عمود كهربائي بالمنطقة، أدى إلى حدوث ماس كهربائي، وإصابة المزارع.

على الفور تم إبلاغ مدير أمن الأقصر اللواء خالد عبدالحميد بالواقعة، وتبيّن أن الشخص المُصاب هو «وائل.ن.ا.م»، 26عامًا، عامل زراعي، مقيم بالنجوع بحرى، «حمرة دوم» التابعة لمركز إسنا، وأثناء قيامه بري الأرض الزراعية التي يملكها أصيب بصعق كهربائي نتيجة حدوث ماس كهربائي بسبب وجود عمود كهرباء قريب من المنطقة.

التشخيص المبدئي للمُصاب

تم نقل الشخص المُصاب إلى مستشفى أرمنت التخصصي «مستشفى حورس»، وتبيّن من التشخيص المبدئي إصابته بجرح غائر في الفخذين الأيمن، مع آثار حروق في الكتفين والوجه وأعلى الجبهة، وتم إيداع المريض بالعناية المركزة، مع وضعه على جهاز التنفس الصناعي لحين استقرار الحالة الصحية.