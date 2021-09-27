حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل: مائل للحرارة نهارا وأمطار خفيفة

بسبب اضطراب درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، وهي طبيعة فصل الخريف، يبحث الكثير عن حالة الطقس خلال الأسبوع القادم، لتحديد نوعية الملابس التي يحتاجون لارتدائها، بالإضافة إلى تحديد مواعيد الخروج واللقاءات، خاصة خلال النهار.

وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» على مدار اليوم للقراء والمتابعين في مجال الأرصاد الجوية، نستعرض حالة الطقس خلال الأسبوع القادم، في الفترة ما بين الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري، وحتى الأحد 3 أكتوبر المقبل، وفقًا لبيان الهيئة العامة لـ الأرصاد، وذلك في التقرير التالي..

حالة الطقس خلال الأسبوع القادم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها صادر منذ قليل، حالة الطقس خلال الأسبوع القادم، التي جاءت كالآتي:

وبحسب البيان، فأنه يسود طقس متشابهة خلال الأسبوع القادم، حيث يسود خلال ساعات النهار، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوبي سيناء والصعيد.

بينما خلال الليل، يكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فيسود غدًا الثلاثاء شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع القادم

أما يوم باقي الأسبوع فتتكون في الساعات الأولي من الصباح الباكر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

بينما يوم الأربعاء تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما الخميس تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط يوم الجمعة على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما يوم الأحد تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.