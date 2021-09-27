غدا آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن غدا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة، سيكون آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية، وذلك لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدورين الأول والثاني، وكذلك الطلاب المتخلفين من التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021.

آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2021

وأكد المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لن يجرى مد تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 مرة أخرى، بعد تحديد آخر موعد لتسجيل الرغبات المرحله الثالثه 2021، لافتا إلى أنه من المقرر أن يجرى غلق التسجيل المرحلة، ونظرا لوجود عدد من الطلاب تأخروا في استلام شهادة الثانوية العامة التي تحمل الرقم السري، جرى مد التسجيل يومًا إضافيًا، مشيرا إلى إمكانية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق مباشرة، سواء من أي جهاز حاسب آلي متصل بالانترنت، أو من خلال معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية الموجودة بمختلف الكليات في المحافظات.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وعن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة بعد آخر موعد لتسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2021، على أن يجرى بعدها إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب 2021، لطلاب المراحل المختلفة الأولى والثانية والثالثة، وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، مؤكدة أن الموقع الإلكتروني التنسيق يعمل بسهولة ولا توجد أي مشكلات جرى رصدها بشأن أعمال التنسيق حتى الآن، منذ انطلاق مراحل تنسيق الجامعات.