تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، استقبال أوراق طلبات الالتحاق والتقدم للجامعات المرشحين من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2021، التي تستمر حتى الشهر الأول من العام الدراسي الجديد 2021، ويترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 تحديد موعد موعد تقديم الأوراق للقبول في الكليات 2021، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق، المقرر أن تظهر خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد تقديم الأوراق للقبول في الكليات 2021: مستمر حاليا لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على التشديد لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قبل موعد تقديم الأوراق للقبول في الكليات 2021 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وكذلك طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وأكد عدد منهم على وضع عدد من الاشتراطات والضوابط التي يجب توافرها في الطلاب قبل الالتحاق والتقدم لتقديم ملفات الالتحاق بالكليات المختلفة بعد الترشيح من قبل مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد تقديم الأوراق للقبول في الكليات 2021 لطلاب المرحلة الثالثة: بعد إعلان نتيجة التنسيق بساعات

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن موعد تقديم الأوراق للقبول في الكليات 2021 لطلاب المرحلة الثالثة، سيبدأ بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بساعات من إعلان النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتوجه الطالب بعدها بخطاب الترشح بعد طباعته من على الموقع الإلكتروني إلى الجامعة والكلية المرشح لها للتقدم مباشرة، على أن يكون الطالب مستوفيا لجميع الأوراق والاشتراطات اللازمة، وهي الكشف الطبي، والحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض، أو تقديم ما يثبت حصوله على التطعيم أو ما يمنع حصوله على التطعيم.