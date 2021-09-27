أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، مدّ باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالجامعات الحكومية والمعاهد العالية الخاصة، حتى غدٍ الثلاثاء 28 سبتمبر الحالي، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم تحديد موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 خلال الساعات القليلة المقبلة، وبعدها تُتاح مرحلة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة وباقي المراحل الخاصة بتنسيق الجامعات 2021.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 خلال 72 ساعة من إغلاق الموقع الإلكتروني

وعن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنّه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات لتنسيق الجامعات للمرحلة الثالثة، وهناك نحو 190 ألف طالب وطالبة سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الثالثة، وبينهم طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة، وطلاب الدور الثاني.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على الموقع الإلكتروني

وفيما يخص مرحلة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، أكدت مصادر أنّه سيتم تحديد موعد انطلاقها مباشرة بعد تحديد موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، مؤكدة أنّ العمل جار على قدم وساق لإنهاء أعمال تنسيق الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد للشهادات العربية والأجنبية والمعادلة.

وتواصل الجامعات الحكومية من خلال مكاتب التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حيث جرى التشديد على ارتداء الكمامة، وإجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت، حيث يعمل الموقع الإلكتروني للتنسيق لمدة 24 ساعة طوال أيام التنسيق.