700 نشاط توعوي لـ«بيئة الدقهلية» للاستفادة من قش الأرز

نفذ جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا، التابع لوزارة البيئة، 700 نشاط توعية بيئية بقرى مراكز محافظة الدقهلية المختلفة استهدفت توعية المزارعين بطرق الاستفادة من قش الأرز وأضرار الحرق المكشوف، وجهود وزارة البيئة للحد من تلوث الهواء، وتم التأكيد على ضرورة عدم حرق المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز، وأضرار الحرق المكشوف على الصحة العامة والتربة وفوائد استغلاله اقتصاديا من خلال تدويره واستخدامه كأسمدة وأعلاف غير تقليدية، ووزارة البيئة ستستمر في تنفيذ تلك الحملات إيماناً منها في جدواها والتي تم تنفيذها على مدار الأعوام السابقة.

انحصار ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

وبحسب بيان جهاز شؤون البيئة لشرق الدلتا، بمحافظة الدقهلية فإن تلك الجهود حققت نتائج متميزة تمثلت في انحصار ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على حرق بقايا الجمع وليس القش، وارتفاع نسبة الوعي لدى الفلاحين ورصد الحرص الشديد من الفلاحين على نقله إلى منازلهم أو أماكن تجميع قريبة منها.

وطالب الباحثون ممثلي الجهاز الفلاحين والشباب بزيادة فتح مواقع لتجميع قش الأرز لضمان استمرار النجاح في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وبدأ الفرع جهوده واستعداداته لموسم الحصاد منذ أول أغسطس الماضي بعمل تلك الحملات والاجتماعات التنسيقية مع شركاء العمل بمحافظة الدقهلية.

زراعة 295 ألف فدان أرز في الدقهلية

وزُرعت 295 ألف فدان أرز وتم حصاد ما يقرب من 182 ألف فدان أي ما يعادل 62% وتم فتح 105 مواقع تجميع بمختلف مراكز المحافظة جمعت 100 ألف طن قش وذلك بمساعدة معدات وزارة البيئة من مكابس وجرارات.

15 حملة مرورية لفحص عوادم المركبات

ونفذ الفرع الإقليمي 15 حملة مرورية لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والإدارات العامة للمرور تم خلالها فحص عادم 3000 سيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين للحدود المسموحة في قانون البيئة وتعديلاته.

وجرى التفتيش على 400 منشأة من الصناعات الملوثة للبيئة التفتيشية على عدد من الصناعات الصغيرة للتأكد من التزامها بتطبيق قرارات محافظ الدقهلية بشأن تنظيم عمل بعض الأنشطة الملوثة للبيئة وتوقف بعضها عن العمل خلال هذه الفترة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، والتنبيه بالاستمرار بوقف التشغيل وعمل محاضر للمخالفين.