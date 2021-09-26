وظيفة قيادية خالية في جامعة دمياط.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت جامعة دمياط عن حاجتها إلي شغل وظيفة «مدير عام الدراسات العليا والبحوث»، وهي من الوظائف القيادية التخصصية، وتمثل قمة وظائـف الإدارة العـامة للدراسـات العليا والبحوث بجامعة دمياط، وذلك بالإشراف والتوجيه والتنسيق لكافة الأعمال لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويبدأ التقديم من اليوم 26 سبتمبر ويستمر حتى 25 أكتوبر 2021، وتقدم الطلبات باليد باسم رئيس جامعة دمياط على النماذج المعدة لذلك بالأمانة الفنية للجنة، وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية بإدارة الجامعة مرفقا بها بيان حالة وظيفية للمتقدم بالإضافة إلى موافقة جهة العمل، وصورة من بطاقة الرقم القومي .

المهارات المطلوبة للوظيفة

وتتطلب الوظيفة مهارات أساسية وأخرى فنية في المتقدم ومنها اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا لنظم التدريب الواردة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقدرة على القيادة والتوجيه والإشراف على التقسيمات الإشرافية التابعة للوظيفة.

سنوات الخبرة المطلوبة للتقدم للوظيفة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة:

القدرات العلمية والمهارات الإضافية، الحصول على مؤهل عالي، يجيد اللغة الإنجليزية، المعرفة الجيدة للحاسب الآلي، الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

التاريخ الوظيفي:

ويشمل أخر تقريرين لتقويم آداء المتقدم، والإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية، سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الدولية.

السمات الشخصية:

وتشمل مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات والأزمات ومهارات الاتصال والإقناع والعرض والتقديم

البرامج التدريبية

وتشمل البرامج التدريبية التي يجب الحصول عليها للتقدم لشغل الوظيفة