«الصحة»: أبحاث تحدثت عن صلاحية «سينوفاك» لتطعيم الأطفال ضد كورونا من سن 6 أشهر

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن تحديد الأعمار المناسبة لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، تخضع لعملية تدريجية تمامًا كما تؤكد الأبحاث، إذ سيجري النزول بأعمار الأطفال من متلقي اللقاح تدريجيًا، موضحة أن الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية الدولية، تناولت في البداية الفئة العمرية بين سن 12 لـ18 سنة، ثم بدأت الأبحاث في الأقل عمرًا، ووصلت لثلاث سنوات فيما يخص لقاح «فايزر».

الحاصل على إجازة تلقيح الأطفال حتى الآن «فايزر»

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن في الدوريات العلمية، ثُبت أن لقاح سينوفاك، بدأ يتحدث عن تلقيح أطفال في أعمار ستة أشهر، موضحة أن سينوفاك سجل أبحاثًا في تطعيم الأطفال، «لازلنا في طور الأبحاث، وهناك خط فاصل بين البحث العلمي والتطبيق، والحاصل على إجازة تلقيح الأطفال حتى الآن، هو لقاح فايزر، وبدأ سينوفاك في تقديم أوراق لتطعيم الفئة العمرية بين 12 لـ18 سنة».

مصر تُطعم أولا الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من كورونا

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إلى أن بالفعل بعض الدول بدأت تفعيل هذا الأمر، مؤكدة أنها بالنسبة لمصير سينوفاك، فيما يخص الأطفال في مصر، فيتم دراسته، إذ أن مصر تعتمد على تطعيم المواطنين خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطورة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقدر بنحو 20 مليون شخص، بالإضافة للإضطرار لتطعيم فئات عمرية أصغر في الفترة المقبلة من أجل المدارس والثانوية العامة وسيتم ذلك تدريجيًا في المستقبل.

وفيما يخص معدلات الأمان بالنسبة للأطفال، ردت: «بدأت هناك بيانات عملية في الفئات الاصغر سناً من ناحية المأمونية والفعالية لكن خلال الشهرين أو الثلاثة القادمين نبدأ ندرس ذلك».