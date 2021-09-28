متحدث «الصحة» يكشف عن آليتين لتطعيم طلاب الجامعات بلقاحات كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ومعاون الوزيرة لشؤون الإعلام، إن الوزارة أتاحت 1100 مركز تطعيم لحصول المواطنين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» اعتبارًا من اليوم، إذ كان عدد المراكز على مستوى الجمهورية 830، وأضيف اليها 270 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وهي جاهزة بالفعل للدخول في تقديم خدمات تلقي اللقاح لطلبة الجامعات المصرية.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن هناك حوالي 270 مركز شباب على مستوى الجمهورية تم تجهيزها لوجستيًا وإمدادهم بجرعات اللقاحات، والفرق الطبية، وتم تخصيصهم لإعطاء اللقاحات الخاصة لطلاب الجامعات، وبذلك سيكون هناك آليتان أمام طلاب الجامعات من أجل تلقي اللقاحات.

الآلية الأولى التطعيم في الـ 830 مركزا صحيا

وأشار معاون وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، إلى أن الآلية الأولى تتعلق بـ الـ 830 مركز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، إذ سيقوم الطالب بالتسجيل، وستصل له رسالة خلال 24 ساعة فقط من التسجيل وبعدها يتم الحصول على اللقاح في أقرب مكان له، موضحًا أنه تم تخصيص أيقونة باسم «طلبة التعليم العالي» يتم التسجيل خلالها، ويكون بوسع الطالب اختيار أقرب مكان له، وهذا متاح بمرونة.

الآلية الثانية التطعيم في الـ 270 مركز شباب

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن الآلية الثانية وهي تخص الـ 270 مركز شباب على مستوى الجمهورية، إذ ستكون متاحة بشكل أكبر لشريحة الطلاب التي تواجه تحديات في خدمات الأنترنت ولا يكون بوسعهم القيام بعملية التسجيل للحصول على اللقاح، إذ سيكون بمقدروهم التوجه لأيًا من مراكز الشباب الـ 270 للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس اللحظة.