ارتفاع مؤشر «داو جونز» بنسبة ‏‎0.21‎‏% ليحقق ‏‎34869.37‎‏ ‏‏نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية في «بورصة نيويورك» أداءً متبايناً عند إغلاق جلسات التداول، و‏سجل مؤشر «داو جونز الصناعي» ارتفاعاً بلغ ‏‎71.37‎‏ نقطة بما يعادل ‏‎0.21‎‏ %، ليسجل ‏‎34869.37‎‏ ‏‏نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

انخفاض مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎77.73‎‏ نقطة

وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎77.73‎‏ نقطة أي ‏‎0.52‎‏ %، ليحقق ‏‎14969.97‎‏ نقطة، ‏‏ كما شهد مؤشر «‏‏ستاندرد ‏أند بورز 500»، انخفاضاً عند ‏‎12.37‎‏ نقطة، أي ‏‎0.28‎‏ % ليسجل ‏‎4443.11‎‏ نقطة.

ارتفاع «خام برنت» بنسبة 1.8% ليبلغ 79.53 دولاراً للبرميل عند التسوية

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط، امس الاثنين، للجلسة الخامسة على التوالي، وسجل «خام برنت»، ارتفاعا بـ 1.44 دولار أو ما يعادل 1.8% ليبلغ 79.53 دولاراً للبرميل عند التسوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.47 دولار أو ما يوازي 2 % لتبلغ 75.45 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وفي سياق آخر، انتقدت بكين، حكم منظمة «التجارة العالمية» في نزاع مع واشنكن بشأن إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة للحد من استيراد خلايا الألواح الشمسية.

وكانت الولايات المتحدة، فرضت نظام رسوم وحصص في 2018 بعد أن شكا منتجون أمريكيون من أن استيراد خلايا كهروضوئية معينة من السيليكون البلوري زادت لدرجة تهدد القطاع المحلي الأمريكي بأضرار خطيرة.

ورفضت لجنة بـ«التجارة العالمية»، جميع الدعاوى الـ4 للصين وقالت إن التدابير الأمريكية لا تنتهك قواعد التجارة العالمية، فيما قالت بكين في الأسبوع الماضي إنها ستطعن على القرار.

ووصفت الصين، حكم المنظمة، بالخاطئ والخطير، وقالت، إن الحكم يشجع الحماية التجارية، فيما قالت واشنطن، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من أن بكين قررت الآن المضي قدما عبر الطعن في التقريررغم الأدلة على الآثار الضارة لممارسات الصين غير السوقية.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن تستمر الإجراءات الوقائية الأمريكية لمدة 4 سنوات، مع خفض تدريجي لمعدلات الرسوم من نسبة مبدئية تبلغ 30%.