تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز عند إغلاق بورصة نيويورك ‏بنسبة ‏‎‏‎0.58‎‏%

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، تراجعاً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، ‏وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار ‏‎26.19‎‏ نقطة أي ‏‎0.58‎‏ % ليسجل‏‎4470 ‎‏ ‏نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «واس» السعودية.

من جانبه، تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» ‏‎192.38‎‏ نقطة، بما يعادل‏ ‏‎0.54‎‏ %، ليحقق ‏‎35213.12‎‏ ‏‏نقطة، فيما هبط مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎96.05‎‏ نقطة أي ‏‎0.64‎‏ %، ليسجل ‏‎14945.81‎‏ نقطة.‏

تراجع «خام برنت» بنحو 1.6% ليحقق 71.07 ‏دولار للبرميل

وفي سياق آخر، سجلت أسعار النفط، تراجعاً على إثر تجدد المخاوف بشأن ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتراجع «خام برنت» 1.18 دولار بنحو 1.6% إلى ليحقق 71.07 ‏دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 94 سنتاً أو 1.4%، ليسجل ‏‏67.42 دولار للبرميل.‏

وفي سياق آخر، قال وزير الطاقة والتعدين الجزائري محمد عرقاب، إن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ستتم عبر أنبوب ميد غاز العابر للمتوسط، المرتقب أن يدخل الخدمة بشكل رسمي في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد عرقاب، خلال لقاء مع السفير الإسباني لدى بلاده فرناندو موران كالفو سوتيلو، التزام الجزائر بتلبية جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري، مشيرا إلى القدرات المتاحة للجزائر لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الإسبانية، بفضل المرونة، من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد.

وفي العراق، أعلن وزير المالية علي علاوي، أمس الخميس، إكمال إعداد موازنة 2022، مشيرا إلى انها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.

وقال علاوي، إن إعداد موازنة عام 2022 تم انجازها، مشيراً إلى ان سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولارا للبرميل، وأكد الوزير العراقي،أن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ستضيف 450 ألف برميل لإنتاج العراق.

وأوضح وزير المالية العراقي، أن عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة،وقال علاوي، إن سياسة العراق المالية خلال عام ونصف مرت بـ5 ظروف استثنائية، مشيرا إلى أن بلاده خرج بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب.

وأضاف علاوي، أن الاقتصاد العراقي تغير منذ 2019 والتزامات الحكومة السابقة، وأزمة «كورونا» أدت الى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة، وأوضح الوزير العراقي،أن سياسة الحكومة عملت على ضبط النفقات وبالتالي انعكست على إيرادات الدولة.

من جانبه، التقى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أمس الخميس، بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، التي تزور البلاد حالياً، واستعرض الجانبان، الإصلاحات الاقتصادية، التي طبقتها الحكومة السودانية، وما يتطلع له السودان من دعم الاتحاد الأوروبي، لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.