ارتفاع «ستاندرد أند بورز 500» في بورصة نيويورك ليسجل ‏‎4455.48‎‏ نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، أداءً متباينا، ‏‏‏‏وسجل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ارتفاعاً عند ‏‎6.50‎‏ نقاط، ‏‎0.15»‎‏ %» ليسجل ‏‎4455.48‎‏ نقطة.

انخفاض مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎4.54‎‏ نقاط

وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» ‏‎33.18‎‏ نقطة «نحو ‏‎0.10‎‏ %» ليحقق ‏‎34798‎‏ ‏نقطة،‏ بينما انخفض مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎4.54‎‏ نقاط«‏‎0.03‎‏ %»، ليسجل ‏‎15047.70‎‏ نقطة.‏

من جانبها، ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، بحوالي 1.1% مع زيادة سحب شركات الطاقة على كميات كبيرة من مخزونات الخام، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتًا «0.9%»، ليستقر عند 73.98 دولارًا.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 78.09 دولارًا للبرميل

وصعد العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتًا «1.1%»، لتصل عند التسوية 78.09 دولارًا للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعوديةى «واس».

من جانبها، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن هذا هو أعلى إغلاق لـ«برنت» منذ أكتوبر 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021، وكلاهما مرتفع لليوم الثاني على التوالي.

بدورها، أضافت شركات الطاقة في الولايات المتحدة، 10 منصات حفر للتنقيب عن النفط هذا الأسبوع، ليرتفع عدد منصات النفط والغاز للشهر الـ14 على التوالي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، قالت في وقت سابق، إن العوامل التي تسببت في ارتفاع التضخم هي مؤقتة، مرجحة تلاشيها خلال العام المقبل 2022.

وجاءت هذه التصريحات على الرغم من تسجيل التضخم في «منطقة اليورو» مستويات 3% خلال أغسطس 2021، وهي الأعلى منذ 2011، والتي تعد أعلى من مستهدفات المركزي أيضا والبالغة 2%، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».