قائمة أسعار «ميتسوبيشي اكليبس 2022» بعد تحريك أسعارها

لا تزال زيادة الأسعار في أوج حالاتها داخل السوق المحلية للسيارات بسبب ظاهرة «الأوفر برايس»، التي ارتفعت وتيرتها منذ بداية الربع الثالثة للعام الجاري 2021، خاصة بعد طرح عدد من الموديلات المختلفة للسيارات للعام الجديد 2022؛ ومن ضمن القائمة سيارة «ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022».

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السيارة «ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022» داخل السوق المحلية بعد الزيادة الأخيرة على فئاتها المختلفة بسبب «الأوفر برايس»، والتي تراوحت من 10 الآف وحتى 20 ألف جنيه، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للعلامة التجارية داخل السوق المصري.

قائمة أسعار «ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

-الفئة الأولى بسعر 435 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه عن السعر الرسمي.

-الفئة الثانية بسعر 470 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه عن السعر الرسمي.

-الفئة الثالثة بسعر 510 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه عن السعر الرسمي.

-الفئة الرابعة بسعر 560 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه عن السعر الرسمي.

قوة وأداء السيارة «ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022».

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.6 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد (4545 ملم الطول، 1805 ملم العرض، 1685 ملم الارتفاع، 2670 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 405 لتر.

التجهيزات ووسائل الأمان

-تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة عند صعود المرتفعات HAC، نظام التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، جنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء».