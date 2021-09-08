زيادة جديدة في أسعار ميتسوبيشي «اكسباندر» 2022

يشهد السوق المصري منذ شهر يونيو ارتفاعا متواصلا في أسعار السيارات سواء كانت الصينية أو الكورية أو اليابانية أو الأوروبية، ومن ضمن الشركات التي شهدت زيادة في أسعار سياراتها داخل السوق شركة «ميتسوبيشي اليابانية».

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر 2022 الجديدة، التي شهدة زيادة في أسعارها بلغت 5 الآف جنيه.

أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2022 الجديدة

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV، وتأتي داخل السوق المصري بفئتين وسعر الفئة الأولى 320,000 جنيه، والفئة الثانية تأتي بسعر 345,000 جنيه.

مواصافات ميتسوبيشي اكسباندر 2022.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 104 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 141 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، كما تأتي السيارة بمنظومة الجر الأمامي للعجلات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 13.8 ثانية، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 170 كيلومتر/ ساعة، تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم حوالي 5 لترات من الوقود.

وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 420 لترًا، وسعة خزان الوقود 45 لترًا.

أما أبعاد السيارة فهي كالآتي «4475 ملم طول، 1750 ملم عرض، 1700 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2775 ملم.

السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إليكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية».

- جهزت السيارة بالعديد من المواصفات، من بينها: مصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك، المقابض الخارجية من الكروم، تكييف أوتوماتيك ديجيتال، كسوة المقاعد من الجلد.