«حياة كريمة» تنظم ورشا تدريبية للسيدات في «بهيج» بالإسكندرية (صور)

ذكر الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الإسكندرية، أنّ الحملة انتهت من معاينة الأماكن المخصصة لتنظيم ورش «حياة كريمة» التدريبية بقرية بهيج، التي جرى الاتفاق عليها عقب زيارة السيدات لمركز التدريب المهني، وهي «الخياطة والتطريز والتريكو والجلود والسجاد والكليم والخرز»، وجرى تقسيم الاماكن بما يتناسب مع الورش، وتحديد التجهيزات اللازمة، وجارٍ التجهيز لبدء التشغيل الفعلي.

لقاء مع عدد من سيدات وفتيات القرية الراغبات في التدريب

وعقد لقاء مع عدد من سيدات وفتيات القرية الراغبات في التدريب والرد على تساؤلاتهن، وأظهرن استعدادا كبيرا لبدء تشغيل ورش «حياة كريمة» للتدريب والإنتاج، بعد إشراكهن في اختيارها، وحضر المعاينة الدكتورة أسماء مهدي، شيماء سمير، الدكتورة هبة صالح - منسقى مؤسسة «حياة كريمة»، إضافة إلى ممثلي مركز التدريب المهني vtec، سهير نصر الدين - مدير حاضنة الأعمال والحرف اليدوية، يوسف رشدي - مدير التدريب مركز شباب بهيج.

بدء فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان «المرأة صانعة السلام» بالمنيا

ومن ناحية أخرى، أعلن المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، بدء فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان «المرأة صانعة السلام»، في القري التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تبدأ فعاليات الحملة بالعمل التدريبي لـ50 من الرائدات الريفيات، بمراكز (أبو قرقاص – العدوة – ملوي)، على أهداف ورسائل الحملة، يعقبه النزول للقرى لنشر هذه الرسائل.

وبحسب المجلس القومي للمرأة، شهدت الحملة تنظيم 3 أيام لـ«المحبة والسلام»، في قرى «بني عبيد، بني روح، وكوم المحرص»، بمشاركة الواعظات والمكرسات «سفيرات المحبة والسلام» بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا لتقديم العروض الفنية بتلك القرى، إضافة للتواصل المجتمعي المباشر مع المرأة والأسرة المصرية، باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.