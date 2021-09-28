مشروعات «حياة كريمة» في مغاغة.. مستشفيات ومدارس لتحسين جودة المعيشة

يسارع العمال والمهندسون والجهاز التنفيذي في المنيا الزمن لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بعدد من قرى مركز مغاغة في شمال المحافظة، حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا في 16 قطاعا بقرى مركز مغاغة، وأبرزها توسعة مدرسة كفر المداورة بتكلفة 3 ملايين جنيه، وكذلك أعمال تطوير مستشفى حميات مغاغة بكفر المداورة بتكلفة 30 مليون جنيه.

كما تجري أعمال مشروع محطة رفع صرف صحي كفر المداورة وتشمل أعمال الصرف ومد الشبكات والتدعيم، كما يتم إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعي وكذلك التطوير الشامل لوحدة طب الأسرة بقرية ميانة.

العاملون بالمشروعات يلتزمون بإجراءات كورونا الاحترازية

ويحرص العاملون بتلك المشروعات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الطبية، حفاظا على سلامتهم وإتمام أعمالهم على أكمل وجه.

ويحرص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تفقد المشروعات ميدانيا على أرض الواقع لمتابعة نسب الإنجاز، كما يستمع لملاحظات ومتطلبات احتياجات المواطنين بتلك القرى من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القرى، حيث إن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.

وأجرى محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالوحدة المحلية لقرية ميانة بمركز مغاغة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة هي: «أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.