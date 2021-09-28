بعد قليل..محاكمة المتهمين بقتل مواطن في البساتين بسبب خلافات تجارية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، جلسة محاكمة المتهمين بقتل مواطن في منطقة البساتين.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة بنشوب خلافات بين المتهمين والمجني عليه، حيث اتفق المتهمون فيما بينهم على الانتقام من الضحية وشقيقه، بقيامهم في إحدى الليالي بإيقاف شقيق الضحية عمداً عن طريق الاصطدام به أثناء سيره في الطريق بمركبتهم الخاصة، ووضعه داخل المركبة تحت تهديد السلاح، ثم هاتفوا شقيقه وذويه، وعلى الفور وصل المجني عليه وبعض أفراد عائلته، وتشاجروا مع المتهمين، وتمكن المتهم الأول من إحداث إصابة المجني عليه الثاني شقيق المحتجز بعدة طعنات استقرت في صدره في منطقة «القلب» بالتحديد بواسطة سلاح أبيض «مطواة»، كما قام المتهم الأول بإصابة المجني عليه الثاني وشقيقه الآخر، وقد اتفق المتهمون مع المتهم الأول على التواجد معه للشد من أزره ومساندته بناء على اتفاق سابق فيما بينهم على واقعة الاحتجاز، لاستدراج أهلية المحتجز بينهم المجني عليه للتشاجر معهم.

جثة شخص وإصابة آخرين

تلقى قسم شرطة دائرة البساتين بلاغاً من الأهالي يفيد بوجود جثة لشخص وإصابة آخرين عقب نشوب مشاجرة فيما بينهم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة ومناظرة الجثة، وعقب ذلك أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لشريح الجثة وذلك لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت من الأجهزة الأمنية سرعة التحريات حول الواقعة.

خلافات تجارية بين المتهمين والمجني عليهم

تبين من التحريات الأولية وجود خلافات تجارية سابقة بين المتهمين والمجني عليهم، وعلى إثرها قام المتهمون باحتجاز شقيق الضحية لافتعال مشاجرة مع المجني عليهم، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة تم تحديد هوية المتهمين ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم إحالتهم أمام تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.