مقتل عامل على يد عاطل في 6 أكتوبر أثناء فض مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة ملابسات واقعة مقتل عامل، في منطقة أبو الوفا بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من التحريات والفحص أن الشاب المجني عليه كان يحاول فض مشاجرة بين زميله وشخص آخر فطعنه الأخير بمطواة في صدره أودت بحياته، وفر المتهم هاربًا.

مقتل عامل في 6 أكتوبر

وتلقى قسم شرطة أول 6 أكتوبر بلاغًا، يفيد بسقوط شاب غارقًا في دمائه، نتيجة مشاجرة بين طرفين لم يكن المجني عليه طرفا فيها، وتم نقل الشاب المتوفى إلى المستشفى في محاولة لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه في الحال.

شقيق المجني عليه: مات غدرا

وقال شقيق المجني عليه «محمود معوض صالح»، في تصريح لـ«الوطن»، إنهم من مدينة الفيوم وجاء أخوه بحثًا عن فرصة عمل في مدينة 6 أكتوبر، وبدأ يعمل في مجال المعمار «عامل»، مشيرًا إلى أن شقيقه المجني عليه لم يكن طرفًا في المشاجرة بل حاول يساعد في فضها وحصل على طعنة غدر من شاب آخر باستخدام سلاح أبيض «مطواة» وسقط مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

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يضيف شقيقه الأكبر بحزن شديد، أن أخاه لم يكمل عامه الـ27 ولم يتزوج حتى الآن: «كلنا فلاحين وبنزرع أرض في البلد هو قال هروح أشق طريقي بره علشان يجمع فلوس ويتجوز ملحقش يفرح».

الأسرة تطالب بالقصاص

تطالب الأسرة بالقصاص لفقيدها الشاب، بعد قتله غدرًا دون ذنب على يد شاب فر هاربًا ولم يتم القبض عليه حتى الآن: «عرفنا إن أبوه وأخوه ممسوكين دلوقتي والولد اللي كان بيتخانق مع المتهم ونفسنا حقه يرجع».

لم يرَ شقيقه الأصغر المجني عليه منذ شهرين كاملين، بعد آخر إجازة كان فيها في البلد وسط أسرته وأهله، ليذهب للعاصمة بحثًا عن الرزق، ثم يعود مرة أخرى جثة هامدة.

الطب الشرعي

أخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرت التحقيقات في الواقعة، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وطلبت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.