الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة حلوان: «مش موافقين على الصلح»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن وقوع مشاجرة في حلوان.

وتبين من خلال تحريات الأجهزة الأمنية، أن الواقعة تعود لعام 2019، بين عائلتين، وتم تصالحهما فى ذات التوقيت.

وتمكنت رجال المباجث بـ مديرية أمن القاهرة من تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه أحد أطرف المشاجرة، وينتمى لإحدى العائلتين، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ناشر الفيديو، وبمواجهته اعترف بإعادة نشر الفيديو للعمل على ضبط أطراف الواقعة من العائلة الأخرى؛ نظرًا لتصالح عائلته معهم دون رغبته في ذلك، وأقر بغلقه الصفحة عقب نشر المقطع المشار إليه.