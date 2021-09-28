وزير النقل في جولة داخل خطوط إنتاج قطارات «تالجو» بمدريد (صور)

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بحضور المهندس مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة العليا لشركة «تالجو» بحضور كارلوس أوريول رئيس الشركة، وكذلك جونزالو فيرنانديز العضو المنتدب ومنى عرفة القائم باعمال السفير المصري بأسبانيا، وذلك بالمقر الرئيسي لشركة «تالجو» بمدريد.

خطة إنتاج 6 قطارات

جاء ذلك في مستهل زيارته لإسبانيا لبحث دعم التعاون المشترك في مشروعات النقل المختلفة، ومتابعة خطة إنتاج 6 قطارات تمّ التعاقد عليها مع «تالجو» الإسبانية العالمية.

في بداية اللقاء، رحب رئيس شركة «تالجو» بوزير النقل في زيارته الأولى إلى إسبانيا والى شركة «تالجو»، مؤكّداً أنَّها تجسّد التعاون المثمر بين الجانبين، ثم عرضت شركة «تالجو» فيلمًا تعريفيًا عن الشركة باعتبارها احد اكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم والتي بدأت انتاجها منذ أكثر من 70 عاماً.

ثم قدمت شركة «تالجو» عرضًا تقديميًا عن موقف مشروع توريد 6 قطارات إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي تضمن صور لعربات الدرجة الأولى والثانية، مؤكّدة أنَّه تعطي هذا المشروع الأولوية الأولى من بين المشروعات المختلفة التي تنفذها الشركة.

كما أكّدت التزامها بشحن القطار الأول من إسبانيا منتصف شهر نوفمبر المقبل، على أن يتمّ ضغط جدول شحن القطارات الأخرى تباعًا، وتلا ذلك استعراض الشركة لكل المميزات الفنية لقطاراتها والتي مكّنتها من الاستحواذ على أكثر من 60٪؜ من القطارات السريعة العاملة بإسبانيا.

شحن القطار الأول من إسبانيا منتصف شهر نوفمبر المقبل

ومن جهته، أكّد وزير النقل، أنَّ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ بناءاً على توجيهات القيادة السياسية خطة شاملة لتطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات ركاب السكك الحديدية، والتي تمثلت في هذا التعاقد مع شركه «تالجو» الإسبانية، إضافه إلى التعاقد مع شركة «ترانسماش» الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري على تصنيع وتوريد 1300 عربه سكة حديد جديدة للركاب تصل دفعاتها تباعاً، إضافة إلى تطوير وتحديث الأسطول الحالي، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالخطة الزمنية التي تمّ الاتفاق عليها وأن يتمّ ضغط وتكثيف جدول توريد القطارات

كما أكّدت شركة «تالجو»، رغبتها في التعاون مع وزارة النقل في مجال عربات النوم، وقدمت الشركة عرضاً تقديميا عن تكوين قطار النوم المقترح منها والذي يطابق أعلى المعايير الأوروبية.

واتفق الجانبان، على استمرار التنسيق بخصوص تقديم عرض متكامل من شركة «تالجو» لهذا المشروع مصحوباً بتمويل ميسر وكذلك تعاون الشركة مع مصنع «سيماف» في هذا المشروع.

وفي نهاية الاجتماع، أكّد وزير النقل أنَّ هناك احتياجات مستقبلية من قطارات الركاب والتي ستعمل على الشبكة الحالية، وكذلك شبكة القطارات السريعة المستقبلية والتي يمكن للطرفين التعاون فيها.

وبعدها، أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، جولة داخل مصنع «تالجو» بمدريد، حيث شاهد إمكانيات شركة «تالجو» في تصنيع الجرارت، حيث تفقد الجرار الأول الجاري تصنيعه، وفقًا لعقد الشركة الأخير مع ألمانيا، وكذلك تمّ تفقد مراحل تجميع القطارات فائقة السرعة الجاري تصنيعها إلى إسبانيا.

كما تفقد الوزير، أحد القطارات التي تمّ تصنيعها واختبارها بالكامل، ثم توجه الوزير لزيارة ورشة التجهيز اليومي لقطارات شركة «تالجو» بالعاصمة مدريد.

واطلع الوزير، على نموذج الصيانة التي ستتبعه الشركة وفقًا للعقد المبرم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من حيث تجهيزات الورشة ومنهجية الصيانة، وذلك من خلال تفقد أعمال الصيانة الدورية لأحد قطارات شركة «تالجو» فائقة السرعة والتي تعمل على الشبكة بإسبانيا منذ أكثر من 20 عامًا.

كما أكّدت شركة «تالجو»، أنَّها ستعمل على تجهيز الورشة الجاري تنفيذها خصيصًا لقطارات «تالجو» بورش الفرز بمعدات مماثلة للمعدات المستخدمة في هذه الورشة.

وبعد ذلك، أطلعت شركة «تالجو» الوزير على منظومة الصيانة التنبؤية (T Smart) التي سيتمّ اتباعها في عقد توريد الـ6 قطارات مع الهيئة والتي سيتمكن فريق الصيانة من خلالها على التعرف على حالة القطار في أثناء المسير على الشبكة وتحديد الأعطال إن وجدت قبل وصول القطار إلى الورشة، من خلال المستشعرات المتواجدة على مكونات القطار الرئيسية.