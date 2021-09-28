إطلاق اختبارات سريرية لـ«حبة» مضادة لفيروس كورونا

كشفت شركة فايزر أنها أطلقت اختبارات سريرية في مراحل متوسطة إلى متقدّمة لـ«حبّة» تقي من فيروس كورونا المستجد لدى الأشخاص المعرّضين للإصابة، لافتة إلى أن الاختبار السريري يشمل 2660 بالغا سيشاركون مع ظهور أول مؤشرات على إصابتهم بكوفيد أو لدى علمهم أول مرة بتعرّضهم للفيروس.

وأشارت الشركة أن هؤلاء البالغين سيتم إعطاؤهم بشكل عشوائي إما مزيج من «PF-07321332« و«ريتونافير»، أو دواء وهمي مرتين في اليوم لمدة 5 أو 10 أيام.

دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية

وبدأت فايزر تطوير عقارها «PF-07321332» في مارس 2020 وتجري اختبارات عليه مع «ريتونافير»، وهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية أعيد استخدامه لأغراض أخرى.

ويتمثل الهدف بتقييم سلامة وفعالية الأدوية، التي تخضع للدراسة في منع الإصابة بفيروس «سارس-كوف-2» وظهور أعراض بحلول اليوم الـ14.

اختبار مضادات فيروسية فموية

وتختبر شركات أخرى أيضا مضادات فيروسية فموية ضد كوفيد، لكن دواء فايزر هو الأول المصمم خصيصا ضد فيروس كورونا، ويعرف بأنه «مثبط للإنزيم البروتيني» وأثبتت فحوص مخبرية بأنه يعطّل عملية استنساخ الفيروس لنفسه وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وفي حال ثبتت فعالية العلاج على أرض التجربة، فيرجّح بأنه لن يكون فعالا إلا في المراحل الأولى من الإصابة، وبحلول الوقت الذي يتقدّم فيه كوفيد ليتحول إلى مرض شديد، يكون الفيروس توقف عن استنساخ نفسه ويعاني المرضى من استجابة مناعية مفرطة النشاط.

وقال كبير علماء شركة «فايزر» مايكل دولستن: «نعتقد بأن التعامل مع الفيروس سيتطلب علاجات فعالة بالنسبة للمصابين بالفيروس أو أولئك الذين تعرّضوا له، تتكامل مع تأثير اللقاحات».

آخر إحصائيات كورونا حول العالم

من ناحية أخرى، ارتفعت إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد حول العالم ،إلى 232 مليونًا و316 ألفًا و272 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4 ملايين و756 ألفًا و251 حالة، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.