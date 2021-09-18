تطبيقا للتحول الرقمي.. مياه أسيوط تعمل بأنظمة SAP لأول مرة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط، إن الشركة تبني مبادرة لتطبيق برنامج «الساب SAP» كأول شركة تعمل وفق منظومة التحول الرقمي نحو تطوير ورفع كفاءة الأداء، موضحا أن تنفيذ البرامج يأتي بعدد 3 قطاعات رئيسية على مستوى الشركة (القطاع المالي - قطاع الموارد البشرية - قطاع المشروعات – وإدارة التحليل الاقتصادي) ضمن فاعليات المرحلة الأولى لمشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ممثلة لشركة «تترا تيك» والموجه لخمس شركات شقيقة، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للاقتصاد وتحت توجيهات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

تطبيق برامج إدارة المؤسسات ERP

وأوضح صلاح الدين، أن الشركة واكبت توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة العمليات المالية والتجارية والسعي نحو تحقيق تكامل العمليات والأنشطة وتطبيق برامج إدارة المؤسسات ERP، والتي تعمل علي تفعيل التكامل بين وحدات المنشآت والشركات بما يحقق سرعة ودقة إصدار التقارير والاستغلال الأمثل للوقت والجهد.

تقليل الاعتماد علي الجانب البشري

وأضاف رئيس مياه أسيوط، أن البرنامج يسعى إلى تنفيذ خطة استراتيجية فعالة تستهدف تقليل الاعتماد علي الجانب البشري وتنطوي على ملء الفجوة بين متطلبات العمل الحديث والعمليات المحاسبية والسعي لتحقيق الربط الكامل بين مختلف قطاعات الشركة بصفة إلكترونية والربط بين الشركة ومختلف المنظومات الخارجية، تحت مظلة برنامج عالمي يقوم على أفضل الممارسات العالمية التي تلبي إجراءات الرقابة الداخلية من خلال تحول البيانات التناظرية إلى رقمية الأمر الذى سيثمر عنه تحقيق الإدارة الفعالة التي ستنعكس على توفير الوقت والجهد ومن ثم الارتقاء بسرعة الأداء الخدمي.