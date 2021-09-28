موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر وخطوات حجز التطعيم

دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا إلى ضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، وهي تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، موضحة أنَّ حجز التطعيم يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا فى مصر، مطمأنة المواطنين بشأن جميع اللقاحات واصفة إياها بالآمنة والفعّالة ومجانية لجميع المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

خطوات حجز التطعيم بموقع تسجيل لقاح كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر وجاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من هنا.

- كتابة البيانات الأساسية وفقًا للأماكن المحددة (الاسم رباعيًا، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والمحافظة).

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة اسم المكان الذي ترغب في الحصول على اللقاح به.

- إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة اضغط على أيقونة «نعم».

- يجب تجهيز صورة من الأوراق والشهادات المطلوبة إذا كنت تعاني من مرض مزمن.

- تصلك رسالة نصية عبر الهاتف الخاص، اكتبه مرة أخرى في خانة تأكيد الطلب.

- الحصول على رقم طلب اللقاح مكون من 20 رقمًا، ويجب الاحتفاظ به للدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان للاستعلام عن موعد اللقاح.

رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على اللقاح

وحددت وزارة الصحة، رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وهي 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، مؤكّدة أنَّ الشهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا ولا يمكن تزويرها ولن يتمّ الحصول عليها إلا بعد أخذ اللقاح، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة نظرًا للاستعداد لدخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا.