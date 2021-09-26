الصحة: 4 أدوية يجب التوقف عنها خلال فترة تلقي لقاح كورونا

استقبلت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بشأن لقاحات كورونا، واستقبل الخط الساخن (105)، سؤالا متكررا عن الأدوية الممنوعة مع لقاح كورونا، وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعى للخوف أو التوتر ويجب الإسراع فى حجز لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة الموضوعة للإنتهاء من تطعيم 40% من المواطنين.

الأدوية الممنوعة مع لقاح كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان 4 أدوية يجب التوقف عنها فترة أخذ لقاح كورونا والتى جاءت على النحو التالى:

- علاجات السرطان والأمراض المناعية وزراعة الأعضاء، مثل الأدوية المثبطة للمناعة والمعدلة لها والعلاجات الموجهة، يرجى مراجعة الطبيب لتحديد المدة الزمنية اللازمة للتوقف قبل اللقاح.

- عدم أخذ أي مضاد للالتهاب أو أدوية مسكنة ذات قدرة على تقليل الالتهاب قبل اللقاح "لتدخلها في طريقة عمل اللقاح"، ولكن يمكن أخذ خافض حرارة بعد التطعيم.

- على السيدات تجنب فحص أورام الثدي (mammogram ) لمدة 6 أسابيع بعد اللقاح خاصة الجرعة الثانية.

- التوقف عن استخدام بعض المضادات الأسترودية عن طريق الحقن (حقن الكورتيزون) قبل اللقاح، وتكملتها بعد التطعيم بعد استشارة الطبيب.

الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وفي حال أخذ اللقاح، شددت على اهمية الإلتزام باتباع التدابير الصحية المختلفة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، حيث أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل انه يخفف من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة داخل مستشفيات العزل الصحي وفقا لتقارير رسمية لوزارة الصحة والسكان.