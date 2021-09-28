اليوم آخر فرصة للتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني في السابعة من مساء اليوم باب تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة 2021، وذلك في إطار خطة تنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي إجراءات توزيع الطلاب على الكليات المختلفة وفقاً للأعداد المقررة لكل كلية و ذلك من أجل تحديد ووضع الحد الأدنى للالتحاق و القبول بكل كلية.

موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أنه لن يتم مد فترة التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بعد الموعد المحدد من قبل وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات تنسيق المرحلة حتى مساء اليوم لطلاب الناجحين في الدور الأول والدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2021 وكذلك الطلاب المتخلفون عن تسجيل رغبات تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

معامل الحاسب بالجامعات تعمل حتى الثالثة عصرا

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية ما زالت تستقبل طلاب المرحلة من خلال معامل الحاسب الآلي المخصصة لها حتى الساعة الثالثة عصراً وفقا لمواعيد العمل الرسمية للمرحلة، وذلك قبل موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الرسمي والمحدد من قبل اللجنة العليا للتنسيق، وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتمثلة في التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل معامل التنسيق الإلكتروني وإجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية قبل دخول وخروج الطلاب.