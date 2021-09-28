فرار سكان جزيرة كريت بسبب زلزال جديد بالبحر المتوسط.. شعر به المصريون

فر سكان منطقة إيراكليو في جزيرة كريت في البحر المتوسط إلى الشوارع مرة أخرى صباح اليوم الثلاثاء، بسبب هزة جديدة تزيد عن 5 درجات على مقياس ريختر وذلك بعد ليلة مضطربة هزتها توابع متعددة من الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 5.8 درجة امس الاثنين في الجزيرة نفسها، ووصل مداه الى الدول المجاورة.

هزة أرضية قرب مرسى مطروح

ونقلت صحيفة «كاثمريني اليونانية»، عن معهد الجيوديناميكي للمرصد الوطني لأثينا، بلغت شدة الزلزال الذي وقع في الساعة 7.48 صباحًا بشكل أولي 5.4 درجة على مقياس ريختر، وكان مركز الزلزال على بعد 23 كيلومترًا جنوب غرب مدينة إيراكليو في البحر المتوسط، وشعر بالزلزال سكان مصر وتركيا.

ورصدت امس محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية بكريت التي تبعد عن مدينة مرسي مطروح 460 كيلومترا.

Οι σκέψεις μας είναι στους ανθρώπους στην Κρήτη, ελπίζουμε σύντομα να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Our thoughts are with the people in Crete, we hope they will return to their homes soon.#Αρκαλοχωρι #σεισμος #earthquake pic.twitter.com/tUnTn4ZvVa — Empire of Lehmark Embassy in Greece (@LehmarkGreece) September 28, 2021

مقتل شخص وإصابة 20 وأضرار بالمنازل

قضى مئات الأشخاص في المنطقة الليل الماضية في الخيام والحدائق أو ناموا في سياراتهم في أعقاب زلزال صباح الاثنين الذي ضرب قرية أركالوشوري، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 20 وإلحاق أضرار بعشرات المنازل والشركات.

وتم إخلاء المدارس في ظل الهزات الارتدادية متكررة وصفها الشهود بأنها تشبه الانفجارات الصغيرة - هزت المنطقة، مما زاد من الدمار في القرى القريبة من مركز الزلزال.

وقال مسؤولو المستشفى للصحيفة اليونانية إنه تم علاج 20 شخصًا من إصابات، متابعين أن عشرة منهم تلقوا الإسعافات الأولية فقط.