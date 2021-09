فرار سكان جزيرة كريت بسبب زلزال جديد بالبحر المتوسط.. شعر به المصريون

فر سكان منطقة إيراكليو في جزيرة كريت في البحر المتوسط إلى الشوارع مرة أخرى صباح اليوم الثلاثاء، بسبب هزة جديدة تزيد عن 5 درجات على مقياس ريختر وذلك بعد ليلة مضطربة هزتها توابع متعددة من الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 5.8 درجة امس الاثنين في الجزيرة نفسها، ووصل مداه الى الدول المجاورة.

ونقلت صحيفة «كاثمريني اليونانية»، عن معهد الجيوديناميكي للمرصد الوطني لأثينا، بلغت شدة الزلزال الذي وقع في الساعة 7.48 صباحًا بشكل أولي 5.4 درجة على مقياس ريختر، وكان مركز الزلزال على بعد 23 كيلومترًا جنوب غرب مدينة إيراكليو في البحر المتوسط، وشعر بالزلزال سكان مصر وتركيا.

ورصدت امس محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية بكريت التي تبعد عن مدينة مرسي مطروح 460 كيلومترا.

Οι σκέψεις μας είναι στους ανθρώπους στην Κρήτη, ελπίζουμε σύντομα να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Our thoughts are with the people in Crete, we hope they will return to their homes soon.#Αρκαλοχωρι #σεισμος #earthquake pic.twitter.com/tUnTn4ZvVa