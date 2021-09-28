«التعليم»: 3%؜ من العاملين بالوزارة لم يسجلوا لتلقي لقاح كورونا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد العاملين في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس في جميع المحافظات، الذين لم يسجلوا للحصول على لقاح كورونا حتى الآن قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي بلغ عددهم 52 ألفا و104 عاملين بنسبة 3%، من إجمالي عدد العاملين والذي يبلغ عددهم مليونا و602 ألف.

%50 من العاملين ب«التعليم» يحصلون على لقاح كورونا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في تقرير متابعة تطعيمات لقاح كورونا، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن نسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بالمؤسسات التعليمية بجميع المحافظات وصل إلى 286 ألفا و66 عاملاً بنسبة 18%، وعدد الحاصلين على جرعة واحدة 541 ألفا و24 عاملاً بنسبة 34%، وعدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن 811 ألفا و445 عاملاً بنسبة 50%.

التعليم لـ«للعاملين» مسحة مرتين أسبوعياً أما التطعيم باللقاح

وأصدرت وزارة التعليم تعليمات للمديريات التعليمية، بالتنبيه المشدد بالسماح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك، والسماح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحية للتطعيم وذلك في ضوء تقرير طبي من التأمين الصحي يفيد بذلك، التشديد علي العاملين ممن لم يتلقوا التطعيم بتقديم إفادة بعمل مسحة بواقع مرتين كل أسبوع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها للمديريات التعليمية، أنه لا يسمح بدخول أي من العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي لمن يخالف هذه التعليمات مع إعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن ذلك في إطار متابعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي ، من دواوين المديريات والادارات التعليمية، والمدارس الحكومية و الخاصة بأنواعها، واستعداداً لبدء عام دراسي آمن،بشأن متابعة تلقي لفاح التطعيم ضد فيروس كورونا على العاملين بالتعليم قبل الجامعي.