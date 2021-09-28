التعليم: تسكين المتطوعين لسد العجز بالمدارس في الصفوف الأعلى

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك أولوية في الاستعانة بالمعلمين المتطوعين ومعلمي الحصة في التدريس خلال العام الدراسي الجديد، وسوف يتم تسكينهم بالعمل في الصفوف الأعلى، وليس المراحل الدراسية الأولى التي تشهد تطبيق نظام التعليم الجديد، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي.

وأرجع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ذلك إلى أن هؤلاء المعلمون الذين سيتم الاستعانة بهم لسد العجز في المدارس قبل بدء الدراسة، لم يتلقوا تدريبات جيدة على المناهج، ولن يستطيعوا التأقلم بسهولة مع الأطفال الذي يحتاجون إلى مهارات خاصة للمعلم.

الاستعانة بالمتطوعين في الصفوف الأولى للضرورة

ولفت المصدر إلى أنه من الوارد عدم تسكين من سيتم الاستعانة بهم لسد العجز، للتدريس في الصفوف الأولى، إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل الأنشطة وسد فراغ حصص الألعاب وغيرها، لكن لن يقوموا بتدريس وشرح المناهج الجديدة لعدم التدريب عليها.

وأوضح المصدر، إنه سيتم تعويض سد العجز في الصفوف الأولى بزيادة الحصص المكلف بها كل معلم داخل المدرسة، لأنه سيكون من الصعب على الخريج الذي سيتم الاستعانة به للعمل كمعلم، أن يتعامل مع شريحة طلابية بحاجة إلى مهارات استثنائية وتدريبات مكثفة.

أولوية للخارجين على المعاش

وأضاف المصدر قائلاً: أن الأولوية في اختيار الأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لسد عجز المعلمين، ستكون للفئات التي خرجت على المعاش حديثا، الذين عملوا من قبل ضمن الـ36 ألف معلم الذين تعاقدت معهم الوزارة لسد العجز وتم الاستغناء عنهم لاشتراط الوزارة عدم تعيينهم بعد انتهاء العقود، ومطلوب من كل واحد منهم يريد العمل بالحصة، أن يقدم ما يثبت أنه سبق وعمل مدرسا، مثل صورة من العقد القديم، وتقرير عن أدائه داخل المدرسة التي عمل بها من قبل.