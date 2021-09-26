التعليم: إسناد فصول الرابع الابتدائي لمعلمين متخصصين وليس لمدرسي الفصل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، بشأن معلمي الصف الرابع الابتدائي، في ظل تطبيق نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم لهذا الصف للعام الدراسي 2021/2022، والذي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، واكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

إسناد فصول الصف الرابع الابتدائي للمعلم المتخصص

وطالبت وزارة التعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بإسناد فصول الصف الرابع الابتدائي للمعلم المتخصص في (اللغة العربية - الرياضيات - الدراسات - العلوم - اللغة الانجليزية )، بعد التأكد من صحيفة الأحوال الخاصة به، وذلك بالتعاون مع التوجيهات الفنية بالإدارة التعليمية، وعدم تصعيد معلم الفصل (معلم الصف الثالث إلى الصف الرابع الابتدائي)، لأنه غير متخصص، وحتى لايحدث عجز في معلمي الصفوف الأولى بنفس المدرسة.

عدم تدريب المعلم الذي اقترب من سن المعاش على المناهج الجديدة

وأكدت وزارة التعليم، مراعاة إسناد الصف الرابع للمعلم المناسب سنًا وكفاءة، وذلك لاستثماره في الأعوام المقبلة، ومن ثم لن يتم تدريب المعلمين الذين اقتربوا من سن المعاش، حتى لا يتسبب ذلك في إهدار المال العام.

ولفتت الوزارة إلى تدريب وإخطار كل من سيقوم بالتدريس الصف الرابع بكل مدارس المرحلة (رسمي – رسمي لغات - خاص عربي – خاص لغات - تربية خاصة - المدارس اليابانية) على المناهج الجديدة.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع قسمي التطوير التكنولوجي والتدريب بالإدارة لإنجاز العمل على الوجه الأمثل، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وقالت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى بناء مجتمع مصري جديد قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات، من خلال نشر ثقافة النظام التعليمي الجديد لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم وفق رؤية مصر 2030، مع استمرار المنظومة الجديدة ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2029/2022.