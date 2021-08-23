قرض التعليم في 5 بنوك.. يصل إلى مليون و500 ألف جنيه

أسابيع قليلة ويفتح العام الدراسة الجديدة أبوابه أمام آلاف الطلاب، وتوفر العديد من البنوك، قروضا دراسية تساهم في تخفيف أعباء المصاريف عن أولياء الأمور، التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز البنوك التي تتيح قروضا دراسية للطلاب، منها بنك مصر والبنك التجاري الدولى وبنك القاهرة.

1- قرض التعليم من بنك مصر

يوفر بنك مصر قرض التعليم، الذى يصل نسبة التمويل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، وتصل قيمة القرض إلى نصف مليون جنيه، ومدة السداد على خمس سنوات، بحد أدنى 5 آلاف جنيه، بشرط إلا يقل عمر المقترض عن 21 سنة، وألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري، عن 5 آلاف جنيه، بالإضافة الى إمكانية تمويل الدراسة بشكل كامل.

2- البنك التجاري الدولى CIB

أما البنك التجاري الدولى، يوفر قرضا بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه، وبنسبة تمويل 100%، من المصروفات الدراسية، وتصل فترة السداد إلى 48 شهرا، على أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عام/ ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية القرض، ويشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل، لا يقل عن 5 آلاف جنيه، حيث يوفر البنك 50% على المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى توفير وثيقة تأمين.

3- بنك القاهرة

وبحسب ما أعلنه بنك القاهرة على موقعه الرسمي، فإنه يوفر قرض التعليم، بنسبة تمويل تصل إلى 90%، بقيمة تتراوح من خمسة عشر ألف جنيه للمدارس، وحتى 300 ألف جنيه للجامعات، وفترة سداد تبدأ من 6 أشهر إلى سنة، وبحد أدنى خمسة آلاف جنيه للدخل الشهري، على أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض التعليمي عن 21 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية مدة القرض.

4- بنك قطر QNB

وأعلن بنك بنك قطر الوطني الأهلي QNB، عن قرض التعليم بنسبة تمويل تصل إلى 95%، من قيمة المصروفات الدراسية، وتصل قيمة القرض إلى نصف مليون جنيه، بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، بحد أدنى للدخل الشهري خمسة آلاف جنيه، حيث يغطى القرض المصروفات التعليمية في المدارس والجامعات والدبلومات والماجستير المصغر، والدكتوراه، ويمنح البنك وثقة تأمين على الحياة، مشترطا ألا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض التعليم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية مدة القرض، على أن يتم تحويل المرتب على البنك.

5- بنك الإسكندرية

ما يميز قرض بنك الإسكندرية التعليمي، هو نسبة التمويل غير المحددة، حيث تبدأ من خمسة آلاف جنيه إلى مليون ونصف المليون جنيه، بحسب ما أعلنه البنك عبر موقعه الإلكتروني، وفترة السداد نبدأ من سنة للحد، مشترطا أن يكون الحد الأدنى للدخل 1000 جنيه، وألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 21 سنة، وألا يزيد عن 60 سنة في نهاية مدة القرض.