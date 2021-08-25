كيف تحصل على قرض التعليم من بنك مصر بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات؟

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، وذلك بعد مد المهلة المقررة لانتهاء التسجيل حتى غد الخميس بدلًا من اليوم الأربعاء، لتُعلن بعدها نتيجة تنسيق هذه المرحلة حتى يتمكن الطلاب من التقديم للكليات التي يرغبون في الدراسة بها.

وفي كثير من الأحيان يلجأ الطلاب إلى الاقتراض من البنوك حتى يتمكنوا من دفع المصروفات الدراسية الخاصة بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها عند ظهور نتيجة التنسيق، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية تفاصيل قرض التعليم من بنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

الفئات التي تحصل على قرض التعليم من بنك مصر

- يُمنح قرض التعليم للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.

- للموظفين بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

- مستحقو المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون.

- أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.

مميزات الحصول على قرض التعليم من بنك مصر

- يمنح البنك لعملائه سعر عائد تنافسي.

- يصل الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- يصل الحد الأقصى لقيمة القرض إلى 500 ألف جنيه بشروط محدده.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل القرض تصل إلى 84 شهر.

المستندات المطلوبة

مستندات أساسية:

يقوم الراغب في الحصول على قرض التعليم بتقديم مستندات أساسية، وهي صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية، وأصل من إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

مستندات للموظفين:

يقوم الراغب في الحصول على قرض التعليم من الموظفين بتقديم شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.

مستندات لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

يتم تقديم صورة البطاقة الضريبية، وصورة من ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة، صورة لمستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور.

مستندات أصحاب ومستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش، وبيان المستفيدين من المعاش، وتعهد بتحويل المعاش شهريا.