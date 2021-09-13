قرض التعليم في 6 بنوك.. الشروط والأوراق المطلوبة وسنوات السداد

أيام قليلة وينطلق العام الدراسي الجديد، لذا تطرح البنوك العاملة في السوق المصري قروضًا لأولياء الأمور بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم، نظرًا للارتفاع الكبير في مصروفات التعليم.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير عددًا من البنوك التي توفر قروضًا ميسرة، وبفائدة جيدة تناسب أولياء الأمور، إضافة إلى شروط الحصول على قرض التعليم للعام الدراسي 2021-2022.

الضمانات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم من البنوك المصرية

بحسب ما أعلنته البنوك، فإن الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم هي صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء – مياه – تليفون)، وبيان معتمد بالمصروفات الدراسية، ويجب أن يحضر الموظف شهادة مفردات المرتب، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

ويُمنح قرض التعليم للمصريين من خلال برامج التمويل للموظفين شريطة تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري، وبموجب إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، أصحاب المعاشات.

قروض التعليم من البنوك

1- قرض التعليم من بنك مصر

نسبة التمويل: 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

قيمة القرض: 500 ألف جنيه.

فترة السداد: مدة تمويل تصل إلى 84 شهرًا.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 5000 جنيه.

الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عامًا، ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

يُمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

إمكانيه تمويل مرحلة دراسية بالكامل.

2- قرض التعليم من البنك التجاري الدولى CIB

نسبة التمويل: 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

قيمة القرض: 150 ألف جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 5000 جنيه.

الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عامًا ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

نسبة الفائدة: مميز يتراوح بين 14.5% حتى 17.5% بخصم 50% على المصاريف الإدارية.

وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة بأقل المستندات المطلوبة.

3- قرض التعليم من بنك القاهرة

نسبة التمويل: 90% من قيمة المصروفات الدراسية.

قيمة القرض: للمدارس من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وللجامعات يصل إلى 300 ألف جنيه.

فترة السداد: من 6 إلى 12 شهرًا.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 5000 جنيه.

الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عامًا، ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

4- قرض التعليم من بنك التعمير والإسكان

نسبة التمويل: 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه.

فترة السداد: من 6 إلى 12 شهرًا.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 5000 جنيه.

الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عامًا، ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

تأمين على الحياة مجانًا حتى انتهاء مدة القرض.

5- قرض التعليم من بنك الإسكندرية

نسبة التمويل: بدون نسبة تمويل محددة.

قيمة القرض: من 5 آلاف إلى 1.5 مليون جنيه.

فترة السداد: من 6 إلى 12 شهرًا.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 1000 جنيه.

الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عامًا، ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

6- قرض التعليم من بنك البركة

قيمة القرض: تصل إلى 100 ألف جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3000 جنيه فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي دخلهم 5000 جنيه.

الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عامًا، ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

إمكانية دفع مصاريف دراسية لأكثر من طالب خلال تواريخ استحقاق الأقساط

إمكانية التمويل بدون تحويل راتب.