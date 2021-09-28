ضبط تاجر مخدرات بالمنوفية اتهم في 23 قضية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 23 قضية ومحكوم عليه في إحدى القضايا، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مُتجرى وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – ميزان حساس - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.