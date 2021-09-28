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محمود مسلم

الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار المخدرات بالمحافظات.. «كلهم سوابق»

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الوطن
02:52 م | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن، جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

60 طربة حشيش بالقاهرة

ضبط «عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول» بحوزة «3 أشخاص- لهم معلومات جنائية».

ضبط «كمية لمخدر البودر - كمية لمخدر الأستروكس - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول» بحوزة «شخصين، لهما معلومات جنائية»، في نطاق مديرية أمن الجيزة.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط «عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول» بحوزة « أحد الأشخاص».

في مديرية أمن مطروح، تم ضبط «عدد 23 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,750 كيلو جرام - مبلغ مالي– هاتفي محمول» بحوزة «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية».

ضبط كوكتيل مخدرات في السويس

ضبط «كمية لمخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام- كمية لمخدري الهيروين والآيس - مبلغ مالي– 2 هاتف محمول» بحوزة «شخصين، لهما معلومات جنائية»، في نطاق مديرية أمن السويس.

تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط «كمية لمخدر الحشيش- 500 قرص مخدر- مبلغ مالي– هاتفي محمول» بحوزة «شخصين، لهما معلومات جنائية».

ضبط «عدد 500 قرص مخدر- مبلغ مالي– هاتفي محمول» بحوزة «أحد الأشخاص»، في نطاق مديرية أمن الشرقية.

مديرية أمن المنوفية

ضبط «كمية لمخدر الهيروين- فرد خرطوش محلى وطلقة لذات العيار- مبلغ مالي– 2 هاتف محمول» بحوزة «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية».

نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، في ضبط «كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالي– هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص» 

مديرية أمن أسيوط

ضبط «كمية لمخدري الحشيش والأفيون- عدد من الأقراص المخدرة- دراجة نارية بدون لوحات معدنية- مبلغ مالي– 3 هواتف محمول» بحوزة «3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية».

 

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