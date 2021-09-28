تكلفة سعر «ساندوتش المدرسة» في 2021.. «ماختلفش عن 2020»

تتنافس محلات الهايبر والسوبر ماركت والأسواق التجارية، على تقديم عروض تشمل تخفيضات في السلع الغذائية والخاصة بـ«ساندوتش المدرسة»، مثل الألبان ومنتجات اللحوم المصنعة والحلوى والمربى والبيض، تزامنًا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

لا زيادة في الأسعار

وأكد تجار بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من هذه العروض هو تحريك المبيعات والاستفادة من موسم العودة إلى المدارس الأكثر مبيعًا، لافتين إلى أن تكلفة «ساندوتش المدرسة» لن تزيد عن أسعار العام الماضي، إذ يتجه عدد كبير من المنتجين لتقليل هامش الربح لمزيد من المبيعات.

عروض سعرية واستقرار الأسعار

قال عمرو حامد رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة، إن هناك عروضًا سعرية قبيل موسم العودة للمدارس خاصة على السلع والمواد الغذائية لتحريك المبيعات من جانب الشركات والمستوردين، حيث تتزايد التعاقدات على كل ما يلزم «ساندوتش المدرسة»، لافتًا إلى تتنافس الشركات إما من خلال عروض سعرية أقل أو عدم رفع الأسعار.

استقرار أسعار الرغيف الفينو

من جهته، قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز البلد والأفرنجي بغرفة القاهرة، إن هناك استقرارًا سعريًا في المخبوزات وخاصة الرغيف «الفينو»، بالرغم من زيادة سعر الدقيق 50 قرشًا لكيلو، لافتًا إلى أن العودة إلى المدارس ترفع نسبة المبيعات من المخبوزات بنسبة 30%.

بدوره، أكد سيد النواوي عضو غرفة القاهرة التجارية، وأحد مستوردي اللحوم، أن هناك تراجعا في أسعار اللحوم الهندي الأكثر استخداما في مصنعات اللحوم، إذ يصنع منها الكفتة والبرجر واللانشون، بالمقارنة بأسعار البرازيلي.

أسعار محتويات ساندوتش المدرسة

يبدأ سعر بيف برجر أطياب 1.5 كيلو من 110 إلى 125 جنيهًا، وبيف برجر حلواني 20 قطعة 1 كيلو من 64 إلى 70 جنيهًا، ويباع لانشون بقري بهار وزيتون حلواني 1 كيلو من 85 إلى 100 جنيه.

كما يتراوح سعر الانشون البقري السادة حلواني 1 كيلو بين 85 و95 جنيها، ولانشون بقري سادة وفلفل أسود وزيتون إيليت 1 كيلو يباع بسعر 80 إلى 104 جنيهات.

بلغ سعر بسطرمة حلواني 1 كيلو 250 إلى 297 جنيها، وبسطرمة بالثوم برايم فودز 1 كيلو من 150 إلى 160 جنيهًا، فيما تباع الجبنة الرومي القديمة 1 كيلو بنحو 76 إلى 97 جنيهًا، والجبنة الشيدر المستورد 1 كيلو تتراوح بين 105 و127 جنيهًا، والجبنة أبيض براميلي 1 كيلو تبلغ نحو 45 إلى 50 جنيهًا.

فيما تُباع الجبنة البيضاء دوبل كريم 1 كيلو بسعر 43 إلى 50 جنيهًا، وجبنة أبيض ملح خفيف 1 كيلو بنحو 28 إلى 44 جنيهًا، وبينما يتراوح سعر جبنة أبيض فيتا 1 كيلو بين 28 و35 جنيهًا.

كما تُباع مربى التين من فيتراك - 450 جم بسعر 15 جنيها، وتباع حلواني حلاوة سادة 610جم بـ35.25 جنيه، الرشيدي حلاوه بالبندق 280جم تباع بسعر 29 جنيهًا، فيما يباع سعر لبن المراعي 1 لتر كامل الدسم وخالي الدسم بنحو 15 إلى 15.5 جنيه.