الذهب ينخفض 6 جنيهات.. وعيار 21 سجل 768 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ، تراجعا بقيمة 6 جنيهات، خلال منتصف تعاملات اليوم 28 سبتمبر 2021.

أسعار الذهب محليًا

وسجل عيار 24 في مصر، اليوم الثلاثاء، نحو 878 جنيها للبيع، مقابل 884 جنيها أمس، وعيار 21 نحو 768 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 658 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,144 جنيهًا، وذلك في محلات الصاغة بدون مصنعية.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا أيضًا، ليباع عيار 24 بـ878.60 دولار، فيما بيع عيار 21 بنحو 768.80 دولار، وسجل عيار 18 سعر 658.96 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1,739 دولار.

وخلال العام الماضي، تعرضت البورصة العالمية إلى ضربات اقتصادية كبيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا، وصلت إلى الإغلاق الكلي، الأمر الذي أثر على احتياطاتها النقدية؛ ما أدى إلى الضغط الاقتصادي عليها، وأكثرها الدول العظمى، مثل دفع المستثمرين في البورصات العالمية إلى عدم المجازفة والاستثمار.