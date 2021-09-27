نصائح عند بيع مشغولات الذهب في ظل توقعات بتراجع أسعاره.. عشان متخسرش

نصح ناجي فرح، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، حائزي المعدن النفيس ببيعه، بسبب تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ثم إعادة شرائه مرة أخرى بعد تراجع الأسعار، خاصة بعدما وصل الانخفاض عالميا إلى 50 دولار، مضيفا: «اللي معاه ذهب ممكن يبيعه، ويعيد الشراء مرة أخرى بعد انخفاض الأسعار مرة أخرى، خاصة أن أسعار الذهب انخفضت في البورصات العالمية».

تراجع أسعار الذهب

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، أهم النصائح التي يجب اتباعها عند بيع الذهب المستعمل «الكسر»، وذلك وفقًا تصريحات خاصة من محمد هدية، صاحب سلسلة محلات للمشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بالحسين، وذلك في التقرير التالي.

أهم النصائح الواجب اتباعها عند بيع المشغولات الذهبية «الذهب الكسر»

وحتى يمكن الحصول على مكسب مناسب عند بيع الذهب الكسر، وحتى لا تتعرض للنصب أو الخسارة عند بيع المشغولات الذهبية، يجب معرفة سعر الذهب اليوم في محال الصاغة، وهو سعر ثابت في جميع المحال، وقد يختلف بشكل طفيف، حسب المنطقة. وهناك عدة نصائح أخرى يجب مراعاتها عند بيع الذهب وهي:

- الاحتفاظ بالفاتورة التي تحصل عليها خلال شراء المشغولات الذهبية، حيث تحتوى على وزن وعيار المشغولات الذهبية، لذلك يجب أن تعرف عيار ووزن الذهب المباع قبل الذهاب إلى الصاغة، لأن بعض التجار قد يغشون في الوزن أو العيار.

- يُفضل بيع الذهب لنفس المحل الذي تم الشراء منه، وإذا لم تتمكن فيجب اختيار محل أو صائغ ذي سمعة حسنة، معروف بالأمانة.

- إذا كانت المشغولات الذهبية تحتوى على فصوص، فيجب التأكد من نوعها، حتى تكون على علم بحقيقتها، وإذا ما كان سيتم نزعها أو وزنها مع الذهب، ويُفضل الذهاب إلى المحل الذي قمت بالشراء منه.

- قبل البيع يمكن أن تسأل أكثر من محل للذهب، لمعرفة أعلى سعر، لأنك ستجد الكثير من الاختلافات بين الباعة.

- لا توجد أي ضريبة أو مصنعية تضاف على الذهب الكسر أو المستعمل، لأن المصنعية على الشراء فقط، وسوف تخسرها عند البيع.

- تجنب بيع الذهب الكسر، يوم الأحد لأنه إجازة معظم محال الصاغة، والبعض يستغل المضطرين لبيع الذهب.