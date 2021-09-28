كشف ملابسات واقعة العثور على جثتين بقطعة أرض زراعية في الفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم، من تاجر فاكهة مقيم بدائرة المركز، بعثوره على جثتين الأولى لعامل- له معلومات جنائية -بها 3 طلقات نارية، والثانية لشخص مجهول وبها آثار عيار ناري، وبجوارهما عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - دراجة نارية دون لوحات معدنية، 2 لفافة من نبات البانجو تزن 100 جرام - قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

مزارعان وراء ارتكاب الواقعة

جرى تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن تحديد هوية الجثة الثانية وتبين أنها (لعامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز). كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مزارعان - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما امتلاكه لقطعة أرض زراعية مجاورة لمكان العثور على الجثتين وأخبره بعض الأهالي بمبيت شخصين غرباء بالأرض فتوجه وبرفقته المتهم الآخر لاستطلاع الأمر، فشاهدا المجني عليهما نائمين وبجوارهما بندقية آلية، فقام أحدهما بالاستيلاء عليها خشية استخدامها، وعقب ذلك قام بإيقاظهما وحال محاولة السيطرة عليهما حاولاً الاستيلاء على البندقية مما دفع أحدهما لإطلاق عدة أعيرة نارية منها أودت بحياتهما، وأرشدا عن البندقية المشار إليها.

تم إتخاذ الإجرءات القانونية.