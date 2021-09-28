تربية المنصورة تعلن تعليمات خاصة لإجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد

بدأت كلية التربية جامعة المنصورة، اليوم في إجراء المقابلة الشخصية للطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكلية في العام الجامعي 2021/2022 والتي تستمر من اليوم وحتى يوم السبت 2 أكتوبر 2021 وفق المواعيد المعلنة لكافة الأقسام والشعب.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للطلاب الجدد

ووضعت كلية التربية تعليمات لحضور المقابلة الشخصية وطالبت جميع الطلاب الالتزام بها وهي:

- ضرورة ارتداء الطالب الكمامة والقفازات قبل خروج الطالب من المنزل ويلتزم بارتدائها طوال فترة تواجده بالكلية.

- الالتزام باللجان المعلن عنها من قبل إدارة الدراسة والامتحانات حيث لم يتم التعامل مع أي طالب غير مدرج اسمه بالكشوف المخصصة لكل لجنة.

- على جميع الطالب الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

- الحرص على وجود اثبات الشخصية «بطاقة الرقم القومي أو بطاقة الترشيح» لكل طالب.

- الحرص على وجود استمارة الاختبار الشخصي بعد كتابه جميع البيانات مع إذن الدفع الأحمر.

- يراعى التباعد بين الطلاب بمسافة 1.5 متر أثناء دخول اللجنة والخروج منها.

- عدم اصطحاب الموبايل أو إغلاقه أثناء التواجد داخل اللجنة.

- الالتزام بالهدوء داخل اللجنة وتجنب الضوضاء منعا للجدل أو حدوث شغب.

- استلام استمارة الاختبار بعد إجراء المقابلة الشخصية مباشرة من اللجنة والتأكد من استيفاء جميع توقعات أعضاء اللجنة.

- يراعى انصراف الطالب دون تدافع أو تزاحم.

- ضرورة مغادرة الطالب الحرم الجامعي فور الانتهاء ولا يسمح بالتجمعات داخل الحرم الجامعي.

كليات تعقد مقابلة شخصية لطلابها

وتعقد بعض من كليات جامعة المنصورة مقابلة شخصية للطلاب الجدد قبل البدء في العام الدراسي الجديد وهم كليات: «التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية،» كذلك توجد كليات بها أقسام وشعب وهي كليات: «التربية، الآداب، التربية النوعية، العلوم»، ويتسلم الطالب استلام استمارة ترتيب الرغبات من شؤون الطلاب بالكلية، طبقا للأقسام والشعب داخل الكلية ليتم توزيع الطلاب عليها حسب مجموعه ودرجاته في مواد الثانوية العامة.