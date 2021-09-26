تعرف على المقابلة الشخصية وتنسيق الأقسام في كليات جامعة المنصورة

يستعد طلاب جامعة المنصورة للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بالتوجه لكلياتهم التي جرى ترشيحهم لها من خلال مكتب التنسيق حسب مجموع درجاتهم في الثانوية العامة، إلا أن بعض الكليات تشترط عقد مقابلة شخصية للطلاب الجدد، وبعضها تنظم تنسيقا داخليا للالتحاق بالأقسام، ما يستوجب على الطلاب متابعة حساباتهم على موقع «ابن الهيثم»، لما يحتويه من مميزات كبيرة للطلاب.

المقابلة الشخصية في كليات جامعة المنصورة

وضعت بعض كليات الجامعة قواعد خاصة للقبول من بينها إجراء مقابلة شخصية وهي: «التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية،» وهي الكليات التي لا تشترط اختبارات قدرات، وعلى الطالب أن يتوجه إلي شئون طلاب الكلية ومعه بطاقة الترشيح وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي لاستلام استمارة المقابلة الشخصية، ويقوم الطالب بسداد رسوم المقابلة بخزينة الكلية، ويحدد للطالب مكان وموعد المقابلة الشخصية داخل الكلية.

الأقسام والشعب بكليات جامعة المنصورة

وتضم الجامعة كليات تحتوي على أقسام وشعب وهي كليات: «التربية، الآداب، التربية النوعية، العلوم»، وتشترط تلك الكليات توجه الطالب إلى شئون طلاب الكلية ومعه بطاقة الترشيح وصورة استمارة الثانوية العامة لاستلام استمارة ترتيب الرغبات طبقا للأقسام والشعب داخل الكلية ليتم توزيع الطلاب على تلك الأقسام والشعب حسب المجموع والدرجات في مواد الثانوية العامة، ثم تقوم الكليات بإعلان نتيجة التنسيق الداخلي للأقسام والشعب على موقع الكلية.

نظام «ابن الهيثم» MYU لطلاب جامعة المنصورة

ويحتفظ جميع الطلاب باسم الدخول وكلمة المرور على نظام ابن الهيثم MYU لاستخدامه في جميع النواحي التعليمية خلال سنوات دراسته بالجامعة، مع التأكيد أنها خاصة بكل طالب ويتح نظام بن الهيثم للطلاب الخدمات التالية:

1- الإطلاع على البيانات الشخصية للطالب

2- سداد الرسوم الدراسية

3- الإطلاع على البيانات الدراسية للطالب «الفرقة الدراسية – التخصص أو الشعبة».

4- معرفة جدول المحاضرات الدراسية

5- معرفة جدول الامتحانات

6- معرفة رقم جلوس الطالب ومكان لجنة الامتحان

7- الاطلاع علي نتيجة الطالب فور إعلانها