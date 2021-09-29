حظك اليوم الأربعاء 29-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يمتلك كثيرون الفضول لمعرفة حظك اليوم وفقًا لأبراجهم الفلكية يوميًا وما تحمله من تنبؤات لمستقبلهم، لذا تقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 29-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير، وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تستطيع أن تتفاهم وأن تحل الخلافات بشيء من الحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 29-9-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الثور 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو عائلية تشغلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن لبقا ومتعقلا إذا تعطلت بعض الأمور ولا تتتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 29-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت العقل.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم برج السرطان 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تعمل لصالحك وتمدك بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 29-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم برج الأسد 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 29-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم برج العذراء 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء قد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 29-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر اليوم.

حظك اليوم برج الميزان 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكّر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 29-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتطور والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم برج العقرب 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس والقمر داعمان وقد يقودك ذلك لتحقيق تواصل أفضل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 29-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للتخطيط ولتحقيق حلمك بالمستقبل.. تحسن التصرف وقد تقوم بتنمية مدخرات أو أملاك.

حظك اليوم برج القوس 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب بجرأة ولطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 29-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك واعمل بحذر واهتم بالدقة وبدراسة كل خطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك وقاوم رغبتك في التمرد على شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 29-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك نشاطا ويدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم برج الدلو 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية، وتوازن جيدا بين حياتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 29-9-2021 على الصعيد المهني

تعمل بحماس وتبدو ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج الحوت 29-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.