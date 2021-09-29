حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز سلبيات برج الحمل أنّه متقلب ويحب الامتلاك، كما يغار على الحبيب أو الشريك بشدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير، وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم الضغوط، تستطيع أن تتفاهم وأن تحل الخلافات بشيء من الحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.