رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:30 ص | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

من أبرز سلبيات برج الحمل أنّه متقلب ويحب الامتلاك، كما يغار على الحبيب أو الشريك بشدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير، وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم الضغوط، تستطيع أن تتفاهم وأن تحل الخلافات بشيء من الحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا