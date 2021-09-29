حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج السرطان أنّهم من أكثر الأشخاص اهتمامًا بالخوض في علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت العقل.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

فينوس بمنزل الحب تعمل لصالحك وتمدك بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.