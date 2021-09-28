تعرف على مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية

نشرت كليات جامعة الإسكندرية، اليوم، مواعيد إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بالجامعة، للعام الدراسي 2021-2022، وفقا للأيام الموضحة في الجداول التي نشرت على صفحات الجامعة والكليات، مع اتباع التعليمات كافة في أثناء الكشف الطبي، وعلى رأسها الخاصة بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية

وتأتي مواعيد الكشف الطبي مع لقاح كورونا وفقا لكل كلية؛ إذ حددت أماكن داخل المجمع النظري بمنطقة الشاطبي، ومقر كلية الطب، وداخل الوحدة العلاجية بكلية سابا باشا، إضافة إلى مقر «كلية الطب البيطري في أبيس، والوحدة العلاجية في المدينة الجامعية»، وداخل كلية العلوم.

جامعة الإسكندرية تحدد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم بدء حملة تطعيم الطلاب الجدد بكليات الجامعة للعام الجامعي 2021/ 2022، بعد وضع جدول زمني محدد لكل كلية، مع مواعيد الكشف الطبي؛ إذ تطعم كل كلية طلابها.

وأكد «قنصوه» تنسيق عمداء الكليات كافة، مع اللجنة المركزية المسؤولة عن حملة التطعيمات الخاصة بالجامعة، كما جرى تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات داخل القاعات، لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة التي تتبعها الجامعة.

وطالب رئيس الجامعة، الطلاب الجدد بالتوجه إلى الكلية المعنية، طبقا للجدول الزمني المعلن للكشف الطبي، وهناك يسجلون بياناتهم، ويستكملون باقي الإجراءات في المكان ذاته، ثم تطعمهم فرق التطعيم، وبعد ذلك يحصلون على كارت إثبات التطعيم، وعقبها يتوجهون لاستكمال باقي خطوات الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي والحصول على اللقاح

إثبات الشخصية «الرقم القومي».

شهادة الميلاد المميكنة.

صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة.

طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع .

سداد رسوم الكشف الطبي.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوه، أن الجامعة انتهت من تجهيز مقرات تلقى اللقاح بمختلف الكليات، في إطار حرصها على توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها الطلاب.