إصابة 4 أشخاص في انقلاب 3 سيارات نقل بالفيوم.. والسرعة الجنونية المتهم الأول

أصيب 4 أشخاص، 3 منهم في حالة خطرة، في حادث مروع لانقلاب سيارتين نقل ثقيل وأخرى نصف نقل، بسبب السرعة الجنونية، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس بمحافظة الفيوم.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من شرطة النجدة لإسعاف 4 أشخاص أُصيبوا في حادث انقلاب 3 سيارات نقل على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين «الروس».

انتقال الإسعاف والشرطة لموقع الحادث

وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، على الفور، إلى مكان الحادث، وانتشلوا 4 أشخاص كانوا داخل السيارات الثلاث، كما أزالوا آثار الحادث، لتسيير حركة المرور على الطريق.

أسماء مصابي الحادث

وأُصيب 3 أشخاص بإصابات خطيرة وهم: «حسين فرج جمعة»،41 سنة، و«محمد عبد الباسط سيد»، 34 سنة، و«كريم حسين فرج»، 20 سنة، بالإضافة لمصاب مجهول الاسم والسن رفض إسعافه ونقله للمستشفى، بينما نُقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.