«المركزي للمبيدات» ينظم ورشة عمل للتدريب على التحول الرقمي

نظم المعمل المركزي للمبيدات، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر، ورشة عمل بناء على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، والدكتورة هالة أبو يوسف، وكيل المعمل المركزي للمبيدات، وحاضر في الورشة الدكتور محمد بسيوني، مدير وحدة المعامل والأجهزة بجامعة بنها.

مميزات التحول الرقمي والتقنيات الجديدة

وأشار الدكتور شكر عبد السلام، مدير المعمل، أن أهداف هذه الورشة هو التدريب على التحول الرقمي والرقمنة وتنمية قدرات الباحثين بالمعمل، وكيفية تطبيق التحول الرقمي داخل المعمل.

وأوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف، أن الورشة شملت التعرف على مميزات التحول الرقمي والتقنيات الجديدة والتشغيل الآلي الذكي، وكيفية تنفيذه داخل المعامل والتعرف على التحديات والمعوقات.