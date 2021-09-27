جامعة بنها تعلن بدء إجراءات الكشف الطبي واستمرار حملة تطعيم كورونا

أعلنت جامعة بنها بدء الكشف الطبي للطلاب المستجدين بكليات الجامعة واستمرار حملة معا نحو حرم جامعي أمن لتطعيم طلاب الكليات ضد فيروس كورونا المستجد استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي بالكليات

في هذا السياق، تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد وتطعيم لقاح فيروس كورونا بكليات الهندسة ببنها والعلاج الطبيعى ومركز الاختبارات الإلكترونية يرافقه عمداء الكليات والوكلاء.

واطمئن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، على إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد و تطعيم لقاح فيروس كورونا، مشيدا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.

نائب رئيس جامعة بنها: تجهيز العيادات الطبية لاستقبال الطلاب الجدد

وأشار الدكتور تامر سمير، إلى أنه جرى تجهيز العيادات الطبية لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم مؤكدا على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي والتطعيم والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة.

مدير عام الشئون الطبية بجامعة بنها: رفع الاستعدادات للكشف الطبي

وقال الدكتور شريف المهدى، مدير عام الشؤون الطبية بالجامعة، إنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بجميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب خلال فترة توقيع الكشف الطبي والتطعيم مع توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية بكل عيادة والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

رابط التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بنها

وأوضح مدير الإدارة الطبية بالجامعة أن جامعة بنها خصصت رابطا للتسجيل الإليكتروني للكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الاكاديمي 2021/2022 من خلال الرابط التالي من هنا.