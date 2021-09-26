بدءًا من مساء الخميس المقبل، ستطبق بشكل رسمي المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية، أو ما يُعرف بالمواعيد الشتوية، التى تستمر حتى أبريل 2022، وتنشر «الوطن» عقوبة مخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمقاهي

تعرف على عقوبة مخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمقاهي

وابتدءًا من مساء الـ30 من سبتمبر، ستفرض عقوبات على مخالفي مواعيد الغلق، أبرزها غلق المنشآة المخالفة للمواعيد، وتحرير محضر مخالفة، وبحسب مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، ستسير حملات ولجان متابعة بمختلف المحافظات، للوقوف على مدى التزام الكافيهات والمحلات والورش بمواعيد الغلق الشتوية.

تعرف على تفاصيل المواعيد الجديدة في مصر للمحلات والكافيهات والمولات

وستكون مواعيد العمل المحلات والمولات التجارية من الـ7 صباحًا حتى الـ10 مساء، فضلا عن مدّ العمل ساعة ليصبح الغلق 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.

فيما ستكون مواعيد الورش والأعمال الحرفية الموجودة في المناطق السكنية، من الثامنة صباحا حتى السادسة مساءً، على أن تستثنى الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

أما موقف المطاعم والكافيهات ومنها الموجود بالمولات التجارية فمتاح لها العمل رسميا من الخامسة صباحا على أن يكون الغلق في الثانية عشرة بعد منتصف الليل، مع مدّ العمل للساعة الـ1 صباحا أيام الخميس والجمعة، والإجازات والأعياد الرسمية.

وفي هذا الإطار، شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية سابقة، على عدم التهاون مع أي مخالف في مسألة عدم الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والإغلاق للمحال التجارية، ولن يسمح بوجود محال مفتوحة لـ24 ساعة مثلما كان يحدث في وقت سابق، مؤكدا أن هناك حملات تفتيش ستكون موجودة في مواعيد الغلق للتأكد من التطبيق.