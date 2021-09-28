مشروع «بسكلتة» بالقاهرة يظهر للنور بعد 90 يوما: سيمنع 15% من الزحام

تواصل محافظة القاهرة العمل على تطبيق مشروع «بسكلتة»، خلال الفترة المقبلة، لنشر ثقافة استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة، والحد من استخدام السيارات الخاصة لتقليل نسبة الزحام والتلوث والحفاظ على البيئة داخل العاصمة، لتتماشى مع أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وكشفت مصادر بمحافظة القاهرة، أن المحافظة بدأت دراسة مشروع بسكلتة منذ 3 أعوام ونصف العام، بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، وهى سويسرية التى تمول المشروع مع شركة دنماركية، مشيرة إلى أن هناك جدولا زمنيا لتطبيق المرحلة الأولى لمشروع بسكلتة، وهى تستغرق من 3 لـ 4 شهور، حيث سيتم استيراد نحو 500 دراجة من الدنمارك بواسطة شركة دنماركية مشاركة فى المشروع، ووضع الفنيات وكل تفاصيل المشروع من خلال شركة عالمية لتحديد المسارات والمحطات، و«جى بى إس»، بحيث يتم التكامل مع محطات المترو ومشروع ممشى أهل مصر وميدان التحرير وطلعت حرب والزمالك، وأبرز المحطات ستكون فى التحرير وطلعت حرب وعابدين، وتم التعاقد فى 29 أغسطس الماضى، مع شركة مصرية معها تحالفا دنماركيا وأكبر مكتب استشارى عالمى أمريكى، لوضع اللمسات الأخيرة والتغلب على أى عقبات فى مسار الدراجات، بحيث سيكون المسار موجودا ضمن رصيف الشارع، والرصيف لايقل عن 5 أمتار، منعا لحدوث أى حوادث أو مشكلات مرورية.

40 محطة لمسار الدراجات

وأشارت المصادرلـ «الوطن»، إلى أنه سيتم تحديد 40 محطة تربط وسط البلد والزمالك والمترو وميدان التحرير، كخطوة أولى والتكلفة تصل لـ 25 مليون جنيه، وبعدها سيتم التوسع للوصول إلى جامعتى القاهرة وعين شمس، مع توفير كل وسائل الأمان والسلامة وحماية الدراجات من السرقة فى المحطات من خلال نظام آمن ومحكم وسيستم منضبط، كما هو متبع فى ولاية مكسيكو سيتى الأمريكية.

سعر التذكرة

وأكدت أن سعر التذاكر لم يتحدد بعد وسيكون فى متناول المواطن ومراعاة البعد الاجتماعى، وسيكون أقل من أجرة الميكروباص، كما أنه فى حالة تفعيل مشروع بسكلتة سيتم الحد من أزمة الزحام بنسبة 15% من شوارع وسط البلد.